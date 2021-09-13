أعلنت محافظة البحيرة، عن تحرير عدد من المحاضر للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 711 حالة إشغال ومصادرة 36 شيشة.

وأوضحت المحافظة، في بيانها اليوم الاثنين، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن رفع ٣١١ حالة إشغال طريق مخالفة، وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ومصادرة ١٥ شيشة بدمنهور، وإزالة ٢٦٤ حالة إشغال طريق مخالفة عبارة عن تندات وفروشات بكفر الدوار، و٣٠ حالة إشغال مخالفة، ومصادرة ١٩ شيشة بمركزي رشيد وبدر، و٦٠ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسى، و٤٦ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبو حمص، وتحرير ٦ محاضر لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة ٢ شيشة بكوم حمادة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات؛ لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.