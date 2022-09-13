صبحي وحطب يتفقدان مقر الأولمبية المصرية استعدادا لزيارة توماس باخ 

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مساء اليوم مقر اللجنة الأولمبية المصرية بإستاد القاهرة الدولي تمهيدا لاستقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي سيحضر لزيارة مصر يوم 23 سبتمبر الجاري في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر مقابلة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم 24 سبتمبر الجاري من أجل عرض على سيادته تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

ويقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زياراته لمصر بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشأت الرياضية المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بجولة تفقديه لمقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم من خلال فريق عمل يجمع بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وهيئة استاد القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ وليد عبدالوهاب من أجل الترتيب للزيارة والتجهيز لها خلال الفترة الحالية.

وقال المهندس هشام حطب ، زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة واستقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامه تؤكد إهتمام ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والإهتمام الكبير من الدولة المصرية.

وأكد المهندس هشام حطب ، أن التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ممثله في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدفعنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية المختلفة.