انقطاع جديد للتيار الكهربائي في خاركيف والقصف الروسي يدمر مدرسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجدد انقطاع التيار الكهربي في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تواصل فيه قوات كييف بشكل شريع ضغطها على القوات الروسية.

وقال حاكم مقاطعة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام إن "العدو قصف لوسوفا نحو الساعة الثالثة صباحا ووقعت إصابة مباشرة في مؤسسة تعليمية".

ونشر سينيهوبوف صورا تظهر الدمار الكامل لمبنى مدرسة في البلدة الصغيرة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب مدينة خاركيف.

وقالت السلطات إن انقطاع التيار الكهربائي حدي بسبب القصف الروسي الذي ألحق أضرارا بخط إمداد كهرباء احتياطي.

ووصفت كييف مثل هذه الهجمات التي تستهدف المرافق بأنها انتقام لنجاحها الأخير في استعادة الأراضي من القوات الروسية.

وفي الوقت نفسه، تمت مشاركة صور لطائرة بدون طيار تم إسقاطها وتردد أنها من أصل إيراني عبر شبكة الإنترنت، ولكن لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقالت السلطات إن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب ثمانية في المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما استهدفت القوات الروسية مدينة كوبيانسك شرقي منطقة خاركيف، التي استعادها الأوكرانيون في هجومهم المضاد.

واستعاد الجيش الأوكراني أكثر من ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية منذ بداية الشهر الجاري، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.