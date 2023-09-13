نشر صحفي إسرائيلي، مشهور بإثارة الجدل، مقطع فيديو يزعم أنه لسقوط إحدى البنايات السكنية جراء فيضانات ليبيا، لكن المقطع يمثل إدعاء مزيفا.

وعنون الصحفي إيدي كوهين تغريدته على موقع «إكس»، قائلا: «الفياضانات في ليبيا»، ونشر المقطع الذي يُظهر انهيار بناية سكنية على إثر فيضانات.



تحققت «الشروق» من مقطع الفيديو، وتبين أنه مزيف، حيث نُشر المقطع في سبتمبر 2017، ويعود لسقوط البناية في جزيرة سان مارتن الواقعة في شمال شرق الكاريبي، جراء إعصار إيرما.





وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدّان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.