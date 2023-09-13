وزيرة الخارجية الألمانية تجري اتصالا بنظيرها الإيراني

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك حسبما ذكرت الخارجية الألمانية على موقع إكس (تويتر سابقا).

وأوضحت الخارجية الألمانية، أن الاتصال الذي تم اليوم الأربعاء، دار حول عدد من القضايا، وخلال ذلك جرت مناقشة "مواقف مختلفة" في هذه القضايا، غير أن الوزارة قالت إن تبادل الأفكار كان "مفتوحا وجليا وواضحا".

وذكرت الوزارة، أن اتصال بيربوك التي تزور الولايات المتحدة حاليا تركز بشكل خاص على "الحالات التي تتابعها القنصلية الألمانية".

يذكر أن هناك العديد من الألمان المحتجزين في إيران ومن بينهم الإيرانية ناهد تقوي التي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليها في أكتوبر 2020 وذلك قبل أن تتم إدانتها بممارسة "دعاية ضد الدولة".

كما تحتجز السلطات الإيرانية أيضا الألماني الإيراني جميشد شارمهد المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وتتخوف برلين من إقدام إيران على تنفيذ الحكم فعليا.

وينفي أقارب شارمهد الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع.

وكانت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر طالبت طهران بالتراجع عن الحكم التعسفي "غير المقبول على الإطلاق" بحق شارمهد.