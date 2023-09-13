أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلة معدات من ميناء طرابلس البحري إلى مدينة درنة المنكوبة بالفيضانات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "انطلقت صباح اليوم قافلة معدات من ميناء طرابلس البحري متجهة إلى مدينة درنة بعد تجهيزها من قبل مكونات ميناء طرابلس البحري الأمنية والمدنية".

بدوره، أفاد المتحدث باسم الداخلية في شرق ليبيا طارق الخراز بأن هناك صعوبة في تحديد أرقام ضحايا الفيضانات في ليبيا خصوصا أن الأهالي يقومون بدفن ذويهم بدون تسجيل.

وقال الخراز، في تصريح اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، إن 1100 شخص دفنوا في مقابر جماعية لم تحدد هويتهم وتم أخذ صور للجثث للاستدلال عليها في وقت لاحق.

وأضاف أن 2090 دفنوا أمس بشكل رسمي تم تحديد هويتهم منهم 150 من العمالة السودانية وجنسيات أفريقية أخرى لم يتم التعرف عليها، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر قامت بارسال 90 جثة من الجنسية المصرية إلى بلادهم، وهناك أكثر من 60 مفقودا مازال البحث جاري عنهم.

ولفت الخراز إلى أن بعض الجثث ظهرت على بعد 25 كيلو مترا على سواحل منطقة التميمي شرق درنة، موضحا أن معظم الضحايا موجودن داخل البحر وبقية منهم تم ردهم في الطمي المصاحب للسيول.