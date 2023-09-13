فولر: نسعى لتعيين مدير فني جديد للمنتخب الألماني قبل مباراتي أكتوبر

قال رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، إن الاتحاد يسعى لتعيين مدير فني جديد للمنتخب قبل المباراتين الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد بدأت دراسة عدد من المرشحين.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن يوم الأحد الماضي، الاستغناء عن خدمات هانزي فليك عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1 / 4 في المباراة الودية التي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.

وأكد فولر أنه ليس متاحا لتدريب المنتخب الألماني لفترة أطول، وكشف أن المناقشات بشأن المدرب الجديد بدأت مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني وهانز-يواخيم فاتسكه رئيس مجلس إدارة رابطة كرة القدم الألمانية.

وأضاف فولر :"بالطبع طرحت بعض الاسماء في محادثاتنا، بالطبع هناك نقاش بشأن عدد من الأسماء المرشحة."

وستكون مهمة المدرب الجديد هي العودة للانتصارات قبل استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا العام المقبل، وقال فولر :" في بطولة مهمة تقام على أرضك مثل بطولة أمم أوروبا من المهم أن نجد الحل الأمثل، مدرب يضع قلبه وروحه في هذا الامر".