فنلندا تأمر بإعدام جميع الحيوانات المغطاة بالفراء في المزارع التي ظهرت بها أنفلونزا الطيور

أمرت فنلندا بإعدام جميع الحيوانات التي يغطيها الفراء في المزارع التي ظهر بها مرض أنفلونزا الطيور؛ لتجنب انتقال الفيروس إلى البشر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن هيئة الأغذية الفنلندية، قولها في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه سيتعين إعدام جميع الثعالب وحيوانات الراكون في المزارع التي ظهر بها مرض أنفلونزا الطيور.

يأتي القرار، الذي يشمل في مجمله نحو 115 ألف حيوان، بعد صدور قرار سابق بإعدام نحو 135 ألف من الحيوانات التي يغطيها الفراء، ومن بينها المنك والثعالب.

وترجع الخطوة إلى قرار دولة الدنمارك، التي تنتمي أيضا إلى دول الشمال الأوروبي، بإعدام 17 مليون من حيوان المنك في نوفمبر من عام 2020، وذلك بعد أن حذرت السلطات الصحية من احتمالية تحور فيروس كورونا في الحيوانات، وأنه قد يضر بالجهود العالمية للقاحات.

وتم توجيه انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء مته فريدريكسن في وقت لاحق، بسبب الأمر غير القانوني لمجلس الوزراء.