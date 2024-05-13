وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس بولندا بعد تعديل وزاري

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أدى أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي أندريه دودا في العاصمة وارسو، اليوم الإثنين، بعدما أجرى رئيس الوزراء دونالد توسك تعديلا وزاريا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

وقال دودا إن التعديل شمل وزارات بالغة الأهمية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء توسك أن الأشهر الأولى لحكومته منذ توليه مهام منصبه في ديسمبر كانت تهدف إلى هدم الهياكل التي أنشأتها حكومة حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ السابقة، وأنه حان أوان التطهير.

ومن المقرر أن تخلف هانا فروبليفسكا، المديرة السابقة لمعرض زاتشيتا الوطني للفنون في وارسو، بارتلوميج سينكيفيتش في منصب وزير الثقافة.

ويحل محل وزير الداخلية مارسين كيروينسكي، توماس سيمونياك، منسق أجهزة الاستخبارات، والذي سيتولى المنصبين معا.

وسيتولى جاكوب جافوروفسكي وزارة الشركات الحكومية، خلفا لبوريس بودكا.

ويتولى بذلك وزارات الثقافة والداخلية وشركات الدولة أعضاء من حزب البرنامج المدني، برئاسة توسك.

وسوف يتولى كريستوف باشيك، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ، منصب وزير التنمية والتكنولوجيا خلفا لكريستوف هيتمان، العضو بالحزب.