مدرب الزمالك ينتقد غياب التركيز بعد التأهل في الكونفدرالية

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه جعل مواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في الكونفدرالية الأفريقية صعبة، بسبب عدم التركيز وسوء التصرف، وكان من الوارد أن يستقبل الفريق هدفًا ويودع البطولة، والاعتذار لن يفيد وقتها، وأتمنى أن يستفيد اللاعبون من هذه الأخطاء حتى لا تتكرر.

وتابع المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي:" لا أجد كلمات شكر كافية لجماهير الزمالك، ولولا تواجد الجمهور في مباراة اليوم لكان الفريق ودع البطولة".

وأضاف معتمد جمال:" لم أقم بتدريب أي لاعب على حراسة المرمى من قبل، ولا أرغب في تكرار هذا الموقف مجددًا، ولكن هذا سوء تصرف من الحارس، وكنت أنا صاحب قرار مشاركة سيف الجزيري كحارس مرمى بعدما سألت اللاعبين من أنسب لاعب يشارك بعد طرد محمد صبحي".

وواصل المدير الفني :" بعد التقدم بهدفين حصل تراخي من اللاعبين نسبيًا، بالرغم من تحذيري للاعبي الفريق من هذا الأمر، وطالبتهم في المحاضرة تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع معتمد جمال:" هناك لائحة عقوبات سيتم تطبيقها على أي لاعب يخطئ وبالتالي سيتم تطبيقها على محمد صبحي بعد طرده في لقاء اليوم".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" نعمل كل يوم في التدريب على علاج ظاهرة إهدار الفرص، ونحتاج لمزيد من الوقت للعمل على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل".

وواصل :" مشكلة محمد عواد انتهت قبل مباراة اليوم، والحارس سيتواجد مع الفريق بصورة طبيعية، وسيشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد عودة الزمالك من الراحة، والفريق يحتاج لخدمات كل اللاعبين في الفترة المقبلة".

وأضاف معتمد جمال قائلًا:" لاعبو الزمالك شعروا بأنهم ضمنوا المباراة في الشوط الثاني، وسعيد بالتأهل وسنعمل على علاج السلبيات في الفترة المقبلة".

وتابع :" إعلان قائمة المنتخب قبل المباراة تسبب في ضغط للاعبين المستبعدين، وتحدثنا معهم قبل اللقاء وأتمنى أن يصل الزمالك لأبعد مدى بعد في البطولة خاصة بعد وداع الفرق المصرية للبطولات الأفريقية ".

واختتم المدير الفني:" عدي الدباغ سجل هدفًا في لقاء الذهاب بقدمه اليمنى واعتمدت عليه في الجبهة اليمنى وشارك بيزيرا في الجبهة اليسرى وكان اللاعبان يتبادلان المراكز في الملعب".

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.