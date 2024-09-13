قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن "النقابة مؤسسة وطنية وجزء من الدولة؛ وليست في خصومة مع السلطة أو هيئات الدولة"، مضيفا أن النقابة كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، لافتا إلى أن القانون يتضمن أكثر من 560 مادة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC مصر، مساء الخميس، أن أبرز المحاور المواد التي رأت النقابة ضرورة إجراء حوار مجتمعي حولها، تشمل مواد خاصة بالمحامين، ومواد متعلقة بكفالة حق الدفاع، بالإضافة إلى مواد تخص المواطنين والحريات العامة، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب تضمنت كل هذه الملاحظات.

وأفاد علام، بأنه حضر اجتماعات مناقشة القانون في الأول من سبتمبر، بعد أن تقدمت النقابة برؤية متكاملة عرضت أمام مجلس النواب، قائلا:" المجلس فتح زراعيه بداية من الدكتور حنفي الجبالي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم هنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وأعضاء اللجنة للنقابة، واستمعوا لرؤية النقابة كاملة".

وأشار إلى أن النقابة قدمت مذكرة تتضمن 21 مادة تمت مناقشتها بالكامل، مشددا أن كل الحماية التي يكفلها القانون تخص المواطن؛ وليس المحامي فقط، فالمحامي ليس متهما.

وأوضح أن المادة 267 كانت خاصة بنقابة الصحفيين، مضيفا أن نقابة المحامين تضامنت مع الصحفيين ورأت بضرورة إلغاء هذه المادة؛ لحماية حرمة تفتيش المنازل، مؤكدا أنه تم إلغاء نص هذه المادة.