عبد الحليم علام: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مزايا كثيرة جدًا للمتهم والمحامي

نفى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحقق الفصل الكامل بين سلطة التحقيق والاتهام، موضحا أن سلطة التحقيق وسلطة الاتهام سلطة واحدة، من تقوم بكلتيهما النيابة العامة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، مساء الخميس، أن سلطة قاضي التحقيق عدلت في دستور 2014، موضحا أنه تم الانتقاص من سلطة قاضي التحقيق في مسائل كثيرة للغاية؛ لتصبح السلطة العليا الكاملة للنيابة العامة.

وأضاف أن "قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا كثيرة جدًا، وأفرط في نصوص ومزايا كثيرة في مسألة الحبس الاحتياطي والضمانات المكررة لصالح المتهم والدفاع والمحامي، ولا يجب إغفالها على الإطلاق، ولابد من قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة حتى يمكن الحكم عليه، فهو أفضل بكثير من القانون القائم حاليًا".

وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطي تم الأخذ بها، من خلال تقليل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرا، وفي أحكام الإعدام إلى عامين كحد أقصى، مع تعويض المحبوس احتياطيا بتعويض جابر تدفعه الدولة لأول مرة.

وأشار إلى أن بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية تسمح باستجواب المواطن في غياب محاميه، مثل المادة 54 من القانون المعمول به حاليًا، والتي تم إلغاؤها في القانون الجديد، في ضوء ما وفره دستور 2014 من حماية وضمانات للمواطنين.