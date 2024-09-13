كيف يتعامل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع الحُكم الغيابي؟ النائب إيهاب الطماوي يشرح

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إنّ القاعدة في القانون الجديد تفيد بأنه يجوز المعارضة في الحكم الغيابي إذا كان الحكم في أول درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه في حالة الظروف القهرية والطارئة أمام محكمة الاستئناف / الدرجة الثانية، يجوز للمتهم بشكل استثنائي أن يطعن بطريق المعارضة.

وأشار إلى أن الحكم الغيابي إذا كان صادرًا عن محكمة الجُنح يُطعن عليه بطريق المعارضة، وإذا كان صادرًا عن محكمة الجنايات يُطعن عليه بطريق إعادة القراءات، موضحًا أن القانون الجديد يُبقي على أحكام الإعلان التقليدي بجانب الإعلان بالطرق الرقمية.

ولفت إلى أن الغرض من ذلك هو ضمان وصول الإعلان للمواطن أو للمتهم وبالتالي إذا صدر الحكم غيابيًّا على المتهم ولم يتصل علمه، فله الحق في المعارضة وليس الاستئناف.

وأوضح أن الحكم إذا صدر غيابيًّا من محكمة الجنح يحق للمتهم إجراء معارضة، في حين إذا كان صادرًا عن الجنايات يُجري إعادة إجراءات.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.

وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.