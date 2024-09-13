تخريج الدفعة الأولى من طلاب التحول الرقمي بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس تخريج الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على شهادة التحول الرقمي، وهو الحدث الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار التنسيق بين قطاع التعليم والطلاب وقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على الاستمرار في تقديم هذه المنحة للطلاب، في إطار برتوكول التعاون المشترك بين مركز التحول الرقمي ومركز إعداد القادة.

وأثنى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التعاون بين قطاع التعليم والطلاب وقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، مؤكدًا أهمية دورة التحول الرقمي في أسواق العمل، ومرحبًا بأفواج جديدة من الطلاب ضمن برتوكول التعاون المشترك، خاصة أن الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد غنيم، مدير مركز إعداد القادة، أن المنحة تقدم للحصول عليها نحو 43 طالبًا، بينما اجتاز المنحة 14 طالبًا حصلوا على شهادات اجتياز، مع استمرار الامتحانات لباقي الطلاب.

عُقدت الاختبارات بمركز التحول الرقمي تحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي للدكتور تامر شوقي، مدير المركز.