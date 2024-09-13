أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر مرت بفترات تاريخية صعبة، دفع ثمنها الشهداء، في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والدعوات إلى الفوضى من قبل جماعة الإخوان.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» أن الجيش المصري يسعى دائمًا لحماية الدولة ومقدرات الشعب، ويرفض الأكاذيب والادعاءات التي تروجها الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا رغم كل التحديات.

وشدد على أن الجيش المصري لن يتنازل عن أي جزء من أرض الوطن، ويشارك في حماية الأمن القومي العربي. ودعا إلى ضرورة توحيد الصفوف أمام محاولات تشويه الصورة ونشر الأكاذيب.

وأشار إلى وجود مؤامرات تستهدف تدمير الدول العربية عبر الإرهاب، كما يحدث في سوريا وليبيا والسودان، مشيرًا إلى اعتراف ترامب بأن تنظيم "داعش" كان صناعة أمريكية بدعم من قادة الولايات المتحدة.