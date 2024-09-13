 مصطفى بكري: علينا توحيد الصفوف أمام من يسعى لتشويه الدولة.. فيديو - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2024 9:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصطفى بكري: علينا توحيد الصفوف أمام من يسعى لتشويه الدولة.. فيديو


نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 8:50 م | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 8:50 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر مرت بفترات تاريخية صعبة، دفع ثمنها الشهداء، في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والدعوات إلى الفوضى من قبل جماعة الإخوان.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» أن الجيش المصري يسعى دائمًا لحماية الدولة ومقدرات الشعب، ويرفض الأكاذيب والادعاءات التي تروجها الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا رغم كل التحديات.

وشدد على أن الجيش المصري لن يتنازل عن أي جزء من أرض الوطن، ويشارك في حماية الأمن القومي العربي. ودعا إلى ضرورة توحيد الصفوف أمام محاولات تشويه الصورة ونشر الأكاذيب.

وأشار إلى وجود مؤامرات تستهدف تدمير الدول العربية عبر الإرهاب، كما يحدث في سوريا وليبيا والسودان، مشيرًا إلى اعتراف ترامب بأن تنظيم "داعش" كان صناعة أمريكية بدعم من قادة الولايات المتحدة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك