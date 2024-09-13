مصر تتعادل مع المجر في كأس ديفيز للتنس

نجح منتخب مصر للتنس بقيادة محمد صفوت في التعادل مع نظيره المجري في اليوم الأول للقاء الفريقين معا ضمن منافسات المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز للتنس والمقام حاليا بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة.

وخسر عمرو عصراوي مباراة الفردى الأولى امام المجرى بيروس وذلك رغم فوزه بالمجموعة الأولى 7 /5 لكنه تعرض إلى إصابة مفاجئة في المجموعة الثانية ليخسرها ويلعبا مجموعة فاصلة تحامل خلالها عمرو عصراوي على نفسه قدر المستطاع لكنه خسرها أيضا .

ولكن فى مباراة الفردى الثانية تمكن محمد صفوت من التغلب على اللاعب المجري مات فالكوستز بنتيجة 2/ 1 ، حيث فاز صفوت بالمجموعة الأولى 6/ 3 ثم خسر المجموعة الثانية 5 /7 وتغلب في المجموعة الفاصلة 7 /6 لتتعادل مصر مع المجر، وينتظر الفريقان ما ستسفر عنه مواجهات الغد لتحديد الفريق الفائز منهما باللقاء .

ويلتقى غدا في مباراة الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون مع يتر فاجتا وجيرجيلى ماداراسز ثم مباراتي الفردي محمد صفوت مع بيروس وعمرو عصراوي مع مات فالكوستز ، والمباراة الأخيرة ستقام فى حال استمرار التعادل بين الفريقين فيما لو تمكن أي من المنتخبين من حسم أول مباراتين لصالحه سيفوز باللقاء.