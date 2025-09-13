الاحتفال بالروابط الثقافية بين مصر وأستراليا بالموسيقى

احتفلت السفارة الأسترالية بالقاهرة، اليوم، بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين أستراليا ومصر بتعاون موسيقي فريد من نوعه، وهو العرض العالمي الأول لأوركسترا "إلى أولئك المتروكين خلفًا" للملحن الأسترالي لي برادشو.

تُعرض الأوركسترا لأول مرة في الإسكندرية والقاهرة بالتعاون مع ناير ناجي، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وكورال القاهرة الاحتفالي.

لي برادشو ملحن أسترالي شهير، عمل مع فنانين مشهورين حول العالم، وألف أوبرا "زرقاء اليمامة" باللغة العربية، التي عُرضت لأول مرة في الرياض عام ٢٠٢٤. وبصفته ملحن اشترك في العديد من المهرجانات، فإن موسيقى برادشو تعبر الجسور بين الثقافات وتفتن الجماهير حول العالم.

وقال الدكتور أكسل وابنهورست، السفير الأسترالي لدى مصر: "تفخر السفارة الأسترالية بدعمها للعرض العالمي الأول لهذا التعاون الثقافي المهم بين أستراليا ومصر"، مضيفًا: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية من هذا التعاون الموسيقي بين أستراليا ومصر. يمثل هذا التعاون مزيجًا مميزًا للتراث الموسيقي لكلا البلدين، ويسلط الضوء على التفاهم الثقافي المشترك والروابط الشعبية بين أستراليا ومصر".

ووفقا لبيان صادر عن سفارة أستراليا بالقاهرة اليوم السبت، أبرز هذا الحدث التزام أستراليا بتعزيز التبادل الثقافي، وأثبت التزامها بتعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر.