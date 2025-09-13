 100 يوم على انطلاق كأس الأمم الأفريقية في المغرب - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 10:49 ص
100 يوم على انطلاق كأس الأمم الأفريقية في المغرب

محمد ثابت
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 10:19 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 10:41 ص

سلّط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على اقتراب موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب في ست مدن مختلفة.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على منصة «إكس» مقطع فيديو للمدن المغربية المستضيفة للبطولة، معلقًا: "العد التنازلي انطلق.. 100 يوم تفصلنا عن صافرة البداية في 6 مدن مغربية، للبحث عن بطل أمم أفريقيا 2025."

وتستضيف البطولة مدن: الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أغادير، مراكش، وفاس.

وبات المنتخب المصري قريبًا من حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان بطاقة العبور، وذلك عندما يواجه منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، في مباراة تبدو سهلة نسبيًا للفراعنة.


