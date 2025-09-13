وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين

أجرى وفد برلماني دولي يضم نوابًا من البرلمان الأوربي المتوسطي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، زيارة لدير سانت كاترين، على هامش اجتماعات البرلمان الأوربي المتوسطي المقامة بمدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الأوروبي، مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، ومسؤولي الدير، الذين رحبوا بالزوار وقدموا لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ الدير وكنوزه الأثرية والدينية الفريدة.

وتجول الوفد في مزارات الدير، وأجرى حوارًا وديًا مع رهبانه.

وبعث النائب محمد أبو العينين، رسالة سلام إلى العالم أجمع من داخل دير سانت كاترين، أرض التجلي المباركة، مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، وترحب بزوارها من جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد للتعرف على الأماكن التاريخية والدينية في مصر، وتأكيدًا على مكانة الدير كأحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، وموقع مقدس يجمع بين الحضارات والديانات السماوية.