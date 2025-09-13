مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم دورته الـ15

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن أسماء لجنة تحكيم الدورة الـ15 من المهرجان، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

تقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تضم لجنة التحكيم عدداً من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن، وتتشكل اللجنة من المخرجة والممثلة الأمريكية "مونيكا هنكن" رئيس لجنة التحكيم، وعضوية كل من المخرج والفنان المصري تامر كرم، والفنان المصري إبراهيم السمان، والممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، والمخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار، والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.