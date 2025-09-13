تعهد أمريكي بحماية أراضي حلف الناتو بعد توغل مسيرات روسية في بولندا

أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أنها ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، بعد اختراق طائرات مسيرة يشتبه بأنها روسية لأجواء بولندا.

وقالت دوروثي شيا السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة للمجلس المكون من 15 عضوا: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه الانتهاكات المقلقة للمجال الجوي»، بحسب وكالة رويترز.

وتستهدف هذه التعليقات فيما يبدو طمأنة حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن توغل روسيا المزعوم بطائرات مسيرة لأجواء بولندا ربما كان عرضيا.

وأشارت شيا أيضا إلى أن روسيا كثفت حملة القصف على أوكرانيا منذ لقاء ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في إطار مساعيه للتوسط لإنهاء حرب موسكو المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وقالت شيا: «هذه الإجراءات، بالإضافة إلى انتهاك المجال الجوي لدولة حليفة للولايات المتحدة- عن قصد أو بغير قصد - تظهر استخفافا كبيرا بالجهود الأمريكية الصادقة لإنهاء هذا الصراع».

وأسقطت بولندا طائرات مسيرة في مجالها الجوي يوم الأربعاء بدعم من طائرات دول في حلف شمال الأطلسي، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن دولة عضو في التحالف العسكري الغربي أطلقت النار خلال حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار لمجلس الأمن: «هذه أعمال عدوانية وخطيرة، إذ يصعب تصور أن هذا العدد الكبير من الطائرات المسيرة حلق فوق الأراضي البولندية دون قصد».

وأكدت روسيا أن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت توغل الطائرات المسيرة، وأنها لم تكن تنوي ضرب أهداف في بولندا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس: «لم تكن هناك أهداف محددة على الأراضي البولندية. لم يتجاوز المدى الأقصى للطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الضربة 700 كيلومتر، مما يجعل وصولها إلى الأراضي البولندية مستحيلا عمليا».

وأضاف أن موسكو مستعدة للتحدث مع بولندا إذا كان الجانب البولندي مهتما بالفعل بتخفيف التوتر بدلا من تأجيجه.

وانضمت الولايات المتحدة أيضا إلى حلفائها الغربيين في بيان مشترك، للتعبير عن القلق إزاء اختراق طائرات مسيرة المجال الجوي في بولندا واتهمت موسكو بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

ودعا البيان، الذي تلاه وزير الدولة في وزارة الخارجية البولندية مارتشين بوساتسكي قبل اجتماع لمجلس الأمن، روسيا أيضا إلى وقف حربها العدوانية على أوكرانيا والكف عن المزيد من الاستفزازات.