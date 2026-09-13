 هالاند: الفوز على مانشستر يونايتد بـ10 لاعبين شعور رائع للغاية - بوابة الشروق
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هالاند: الفوز على مانشستر يونايتد بـ10 لاعبين شعور رائع للغاية

محمد ثابت
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 9:24 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 9:24 م

أعرب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن سعادته بالانتصار على مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز بعشرة لاعبين على ملعب «أولد ترافورد» كان شعورًا رائعًا للغاية.

وقال هالاند، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «اعتقدت في البداية أن أحد اللاعبين ربما لمس الكرة أو غيّر مسارها قليلًا، لكن عندما علمت أن أحدًا لم يلمسها، شعرت شخصيًا بالاستياء من اعتبارهم أنني كنت في موقف تسلل، لأنني عادةً لا أقع في التسلل».

وأضاف: «من الرائع دائمًا الفوز بمباريات كرة القدم، لكن تحقيق الفوز اليوم بعشرة لاعبين لمدة 60 دقيقة على ملعب أولد ترافورد كان شعورًا رائعًا للغاية، خاصة مع الجماهير في نهاية المباراة. رؤية وجوه جميع المشجعين في نهاية اللقاء كانت لحظة رائعة وشعورًا لا يوصف».

وحسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف سجله هالاند، ليحافظ على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، متقاسمًا صدارة جدول الترتيب مع أرسنال.


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