مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية شيكاغو

وأفادت الشرطة بأن الرجل أصاب شخصا آخر بجروح خطيرة في شقة أخرى بنفس المبنى الواقع في حي "نورث ويست سايد".

وقالت شرطة شيكاغو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المشتبه به المحتجز هو جار معروف للضحايا".

وليس من الواضح كيف دخل المسلح إلى شقق جيرانه. ووقع إطلاق النار في الساعة 0530 مساء (2230 بتوقيت جرينتش) مساء أمس السبت، وتمضي الشرطة في التحقيق، وتم ضبط سلاح في مكان الحادث.

وصرح نائب مفتش الشرطة، أنتوني ريشيو، من إدارة شرطة شيكاغو، لوسائل الإعلام المحلية بأنه لم يتم التوصل إلى دافع واضح حتى الآن، لكن الرجل كان قد خاض شجارات مع جيرانه في الماضي.

وأعربت عمدة شيكاغو، لوري لايت فوت، عبر تويتر أمس السبت عن أسفها لوقوع "إطلاق نار جماعي في مبنى سكني"، قائلة إنها سوف تواصل العمل من أجل نزع "الأسلحة النارية من أيدي الذين يعانون من خلل عقلي".