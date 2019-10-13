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اليوم.. رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى إيران

عمران خان
عمران خان
د ب أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:41 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:41 ص

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى إيران، اليوم الأحد، في إطار مبادرته لتعزيز السلام والأمن بالمنطقة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن وزارة الخارجية الباكستانية القول: "إن خان سوف يلتقى بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني".

وقالت الوزارة إن خان سوف يناقش القضايا المتعلقة بالسلام والأمن في منطقة الخليج مع المسؤولين الإيرانيين.

يشار إلى أن هذه تعد ثاني زيارة يقوم بها خان لإيران هذا العام.

وكان خان قد التقى بالرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.


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