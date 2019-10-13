180 مليون دولار عوائد متوقعة سنويا من مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء

تنفذ الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء مصنعا بالقرب من محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 35 فدانا لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء باستثمارات مبدئية 24 مليون دولار، تبعا لتصريحات الدكتور أحمد شلتوت المدير التنفيذى للشركة الصينية المصرية للتعدين وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء.



توقع شلتوت تحقيق عوائد سنويا تصل إلى 180 مليون دولار من المشروع بعد اكتمال تنفيذه بشكل كامل.



قال لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى يتضمن تركيب 4 وحدات تمثل المرحلة الأولى من المشروع بهدف فصل الرمال الصفراء عن السوداء واستخلاص المعادن منها.



ويتضمن المشروع بشكل كامل تركيب 24 وحدة إنتاجية من المقرر تنفيذها فى غضون عامين بهدف استخلاص المعادن من الرمال السوداء واستغلالها فى الصناعات المهمة مثل محطات الطاقة النووية وكذلك تصنيع هياكل الطائرات والغواصات.



وتستهدف الشركة إستخلاص 8 معادن مهمة من أصل 41 تحتوى عليها الرمال السوداء بهدف إعادة تشكيلها للدخول فى الصناعات المحلية ثم تصدير الفائض إلى الخارج.



وسيتم التنقيب على الرمال السوداء على مسافة 37 كم بين بحيرة غليون بمحافظة كفر الشيخ حتى محطة كهرباء البرلس بهدف استخلاص الكميات المطلوبة.



وتستهدف الشركة إنتاج مليون طن سنويا من مشروع الرمال السوداء بعد استكمال تنفيذه فى غضون عامين بهدف تحقيق عوائد كبيرة.



تستهدف الشركة تخصيص 3 % من عوائد المشروع لتمويل إنشاء مشروعات مجتمعية لخدمة أهالى محافظة كفر الشيخ خلال السنوات المقبلة.



وتتولى الشركة الصينية المصرية للتعدين الإشراف على تنفيذ المشروع بسبب امتلاكها الخبرة فى ذلك المجال.



وتسعى إلى نقل تكنولوجيا استخلاص المعادن من الرمال السوداء إلى السوق المحلية إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية للعمل بالمشروع.



يجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء خلال العام الماضى من خلال الدخول فى شراكة مع جهاز المشروعات والخدمة الوطينة التابع للقوات المسلحة والشركة المصرية للرمال السوداء إلى جانب الصينية المصرية للتعدين التى تستحوذ على 25 % من رأس مال الشركة الجديدة.



حول مشروعات الطاقة أكد أنه يمتلك olptechegypt التى تعد شراكة مع شركة مجرية ألمانية والتى تعمل فى مجال تصنيع حوامل محطات الطاقة الشمسية بتكنولوجيا جديدة.



وتمكنت الشركة من تركيب 380 ميجاوات بمشروعات محطات طاقة شمسية فى بنبان بمحافظة أسوان خلال العام الماضى بفضل قدرة الشركة على سرعه تنفيذ المشروعات.



وتمتلك الشركة القدرة على تركيب لوحات طاقة الشمسية تتحرك بشكل تلقائى فى اتجاه الشمس بهدف تحقيق أكبر استفادة من مشروعات الطاقة الشمسية.



ويتضمن مشروع بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ 32 محطة بهدف إنتاج 1465 ميجاوات باستثمارات 2 مليار دولار وتم ربط جميع محطات المشروع على الشبكة القومية للكهرباء.



وتستهدف الشركة التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لصالح المصانع والشركات بتسهيلات كبيرة فى الدفع.