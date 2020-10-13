 معدل التضخم في السودان يتجاوز 212% - بوابة الشروق
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معدل التضخم في السودان يتجاوز 212%

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 11:07 م

تخطى معدل التضخم في السودان 212% لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167% لشهر أغسطس الماضي.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في السودان - في بيان اليوم الثلاثاء - الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقوليات، الخضر والسكر، كما ارتفعت أسعار مجموعتي النقل والصحة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر بلغ 176.29٪ مقابل 151.20٪ لشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 241.09٪ لشهر سبتمبر مقابل 178.67٪ في اغسطس الماضي.

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