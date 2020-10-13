 حالات الشفاء من كورونا تتخطى حاجز الـ100 ألف في الإمارات - بوابة الشروق
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حالات الشفاء من كورونا تتخطى حاجز الـ100 ألف في الإمارات

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 1:58 م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108 آلاف و608 في البلاد.

وأشارت «الصحة الإماراتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 448.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1452 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 100 ألف و7.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.


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