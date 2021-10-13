واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة في تونس

هنأت واشنطن تونس بمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تونسية وعربية تتقلد هذا المنصب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي نشرته السفارة الأمريكية في تونس الثلاثاء: "نهنئ تونس على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان".
وأدت الحكومة الجديدة الاثنين اليمين الدستورية بعد نحو ثلاثة أشهر من الفراغ الحكومي منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية وتجميده البرلمان ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات سياسية.
وقال برايس: "تعد الحكومة الجديدة خطوة مرحب بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد".
وتابع المتحدث: "نتطلع من جهتنا إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري".
ويضغط شركاء تونس ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، من أجل إطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع بشأن الإصلاحات السياسية والتسريع بالعودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية.