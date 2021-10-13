واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة في تونس

الوزراء: أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح سيخضع لتحليل «PCR» مرتين أسبوعيا على حسابه

رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المرافق له

العناني: الاستعانة بفنان غير مصري في أي فعالية ترويجية هدفها الوصول للعالم أمر لا إهانة فيه

متحدث الرئاسة: افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم العام المقبل