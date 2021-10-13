إنفانتينو: لا شيء مستحيل بشأن إمكانية التقدم بملف مشترك لإسرائيل مع جيرانها لتنظيم كأس العالم 2030

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه "لا شيء مستحيل" فيما يتعلق بتنفيذ اقتراحه بترشح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

أوضح إنفانتينو في تصريحات لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية "أنت بحاجة إلى رؤى وأحلام وطموحات. لقد تحدثنا كثيرا في الأشهر الأخيرة بعد أن وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية التطبيع. لذلك ربما تكون الاستضافة المشتركة خيارا".

وأضاف رئيس فيفا "كأس العالم القادمة بعد مونديال قطر 2022 ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة - من الواضح أنها ثلاث دول ضخمة. فلماذا لا إسرائيل؟ كأس العالم بطولة ساحرة لأنها تجمع الناس، إنها فعالية موحدة وتتجاوز كل فكرة عن السلبية ".

كان مكتب نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، أعلن عن مقترح لإنفانتينو بترشح إسرائيل لتنظيم مونديال 2030 وبعض دول في المنطقة، عقب اجتماع عقده مساء أمس الثلاثاء.

جاءت زيارة إنفانتينو لإسرائيل هذا الأسبوع، ليصبح أول رئيس لفيفا يزور البلاد، وكتب حساب المتحدث باسم بينيت على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "في مناقشتهما، أثار رئيس فيفا فكرة أن إسرائيل ستستضيف كأس العالم عام 2030، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى في المنطقة ، ولاسيما مع دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وترغب قارة أمريكا الجنوبية أيضا في استضافة المونديال، الذي سيجرى بعد 9 أعوام، حيث يمكن أن تتقدم بملف يضم أورجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي، في حين تم أيضا مناقشة عرض مشترك للمملكة المتحدة.

فضلا عن ذلك، أعربت البرتغال وإسبانيا أيضا عن اهتمامهما باستضافة بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى الصين.

وسيتم تحديد البلد المضيف لمونديال 2030 عام 2024. بعد إقامة نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر العام القادم، علما بأن أول نسخة للمونديال تضم 48 منتخبا ستقام في النسخة التالية التي تجرى بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

يدرس فيفا جدوى استضافة كأس العالم كل عامين اعتبارًا من عام 2028 ، لكن هذا المقترح واجه معارضة من هيئات مختلفة داخل اللعبة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

في أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت البحرين والإمارات العربية المتحدة أول دولتين من الخليج تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، متجاوزة بذلك خطًا عمره عقود رسمته معظم الدول العربية، التي رفضت إقامة علاقات مع إسرائيل قبل حل النزاع مع فلسطين.

منذ ذلك الحين، وقعت إسرائيل أيضًا اتفاقيتين مماثلتين مع المغرب والسودان لتطبيع العلاقات.

في السابق، كانت دولتان عربيتان فقط - مصر والأردن - تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.