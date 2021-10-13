شولتس: حكومة الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ستعطي دفعة للطاقة المتجددة

قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، إن وجود حكومة بقيادة حزبه من شأنها تعزيز جهود التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في البنى التحتية للطاقة.

وأعرب شولتس عن ثقته في أنه سيخلف المستشارة الحالية أنجيلا ميركل في المنصب بحلول نهاية العام.

وقال شولتس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن "أحد أهم الجوانب الخاصة بالحكومة الجديدة سيكون اتخاذ قرار بشأن التوسع في إنتاج الطاقة من مزارع للرياح في عرض البحر... ومحطات طاقة على اليابسة،وأيضا الطاقة الشمسية. وسيتعين علينا أن نعزز الاستثمارات في شبكة الطاقة".

وأعرب شولتس عن تفاؤله بعد عدة جولات من المحادثات الاستكشافية مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف " قبل عيد الميلاد (الكريسماس). وقال: "يبدو أن ما نفعله أمر جيد للغاية".

ويستغل مسؤولون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية، غياب شولتس عن ألمانيا لمدة يومين لاستئناف جهود تشكيل حكومة جديدة.