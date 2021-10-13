الجيش اللبناني يوقف 559 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم متعددة

أوقفت وحدات الجيش اللبناني خلال شهر سبتمبر المنصرم، 559 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إنه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر سبتمبر المنصرم، تم توقيف 559 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة".

وأضاف البيان أن من بين الجرائم والجنح "الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، بحسب البيان "164 سلاحا حربيا، من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدرّاجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات".