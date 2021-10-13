«التصديري للصناعات الكيماوية» يبحث مع منصة «علي بابا» التعاون لزيادة صادراته

بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع ممثلي منصة التجارة الإلكترونية "علي بابا" العالمية إمكانية التعاون من أجل زيادة فرص نفاذ صادراته للأسواق الخارجية، والوصول لأكبر عدد من المشترين وإلى أسواق جديدة.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن موقع "علي بابا" يعد من أهم وأشهر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية التي يتم من خلالها عمليات الاستيراد والتصدير بشكل آمن دون احتيال أو نصب إلكتروني.

وأوضح أنه بالرغم من كونه موقع صيني إلا أنه لا يقتصر على دول قارة آسيا فقط، ولكن يحظى بثقة جميع دول العالم المهتمة بالشراء عن طريق الإنترنت ويقع المقر الرئيسي الخاص به في الصين، وله العديد من الفروع بمختلف البلاد العربية.

وأضاف أن ممثلي منصة "علي بابا" في مصر والصين استعرضوا إمكانية الاستفادة من الموقع في إيجاد مشترين جدد في أكثر من 180 دولة على مستوى العالم في أقل من 100 يوم، مشيرًا إلى أن الموقع يصنف الأول عالميًا في عقد الصفقات التجارية بين المشترين والبائعين.

وأشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة عقد عدد من ورش العمل يشارك فيها أعضاء كافة المجالس لبحث الخطوات التنفيذية للتعاون بين الجانبين.

من جهته، قال يوسف محمد ممثل النافذة في مصر، إن الوقت بات أكثر إلحاحًا في لجوء الشركات إلى التسويق الإلكتروني لزيادة حجم صادراتها، موضحا أن الموقع يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال، حيث يبلغ عدد المشتركين فيها نحو 130 مليون مشترك.

وأضاف أن 30% من الشركات بعد جائحة كورونا تجري تعاملاتها إلكترونيًا، لافتًا إلى أن نحو 40% من الشركات المصنعة والمصدرة تتعامل عن طريق المنصات الإلكترونية، و77% من المشترين يفضلون التعامل عن طريق الفيديو.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات يتم عبر 4 مراحل الأولى إنشاء بوابة على موقع "علي بابا" يليها التأكد من أن الشركات بالمنصة شركات قائمة فعليًا، لديها سجل تجاري وصناعي ولها مصداقية، وتتمثل المرحلة الثالثة في عرض المنتجات على البوابة، يليها عمل حساب لفريق العمل بالشركة لتلقي طلبات العملاء.