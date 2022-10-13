برلين: الحكومة الألمانية وهولندا تتفاوضان بشأن إنتاج الغاز الطبيعي في بحر الشمال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسعى الحكومة الاتحادية لتهيئة الظروف بموجب القانون الدولي من أجل إنتاج الغاز الطبيعي المخطط له في بحر الشمال قبالة جزيرة بوركوم على الحدود مع هولندا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس أنه تم العمل بدءا من أبريل الماضي على تهيئة المقومات اللازمة للمفاوضات الخاصة بما يسمى باتفاقية التوحيد.

وصرحت المتحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم: "منذ صيف 2022 تسير المفاوضات مع هولندا".

يذكر أن صحيفة "هندلسلات" الألمانية ذكرت أنباء عن هذه المفاوضات من قبل.

يشار إلى أن الشركة الهولندية "وان-دايز" تخطط مع شركائها لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل بين جزيرة شيرمويكوج بهولندا وبوركوم بألمانيا اعتبارا من نهاية 2024.

ومن المقرر أن يتم الاستخراج في مناطق خاضعة لسيادة هولندا وكذلك مناطق خاضعة لسيادة ألمانيا.

يذكر أن السلطات على الجانب الهولندي أعطت الضوء الأخضر لذلك بالفعل مطلع يونيو الماضي.