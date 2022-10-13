زيادة سعر الفائدة في تشيلي 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي في تشيلي، اليوم الخميس، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس مشيرا إلى أن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى مستويات دورة تشديد السياسة النقدية وأنها ستظل كذلك لفترة من أجل ضمان تراجع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وافقوا بالإجماع على زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 25ر11% كما توقع أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وأكد أعضاء مجلس السياسة النقدية في بيان التزامهم "بإدارة السياسة النقدي بمرونة" من أجل وضع التضخم على مسار التراجع إلى مستوى 3% المستهدف.

وقال الأعضاء في اليابان إن "المجلس يرى أن السياسة النقدية وصلت إلى أقصى مستوى لهذه الدورة التي بدأت في يوليو 2021 وستظل عند هذا المستوى الفترة المطلوبة للتأكد من تراجع معلد التضخم إلى المستوى المستهدف".

يذكر أن البنك المركزي برئاسة روزانا كوستا رفعت سعر الفائدة بمقدار 75ر10 نقطة مئوية منذ تموزيوليو 2021، بعد تراجع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 19 شهرا.