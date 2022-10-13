القبض على شخص بعد مظاهرة نادرة ضد الرئيس الصيني

ألقت السلطات الصينية القبض على شخص واحد، على الأقل، في بكين خلال مظاهرة نادرة ضد قيادة "الديكتاتور شي جين بينج".

وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني في بكين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات، جرى رفع لافتة احتجاجية على جسر سيتونج في مقاطعة هايديان بالمدينة، اليوم الخميس، في تظاهرة استثنائية.

وكتب على اللافت: "نحن بحاجة للطعام وليس لاختبار كوفيد. نريد الحرية وليس الإغلاقات"، في إشارة إلى سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تطبقها الصين.

كما كتب على اللافتة البيضاء، بحروف حمراء: "نريد الكرامة وليس الأكاذيب. نريد الإصلاح، وليس ثورة ثقافية.. نريد التصويت، وليس زعيما. لسنا عبيدا، نحن مواطنون".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تلقي القبض على شخص وتزج به في سيارة فان، بينما أزيلت اللافتة.