أكد وزير الموارد المائية والري، دكتور هاني سويلم، حق المواطن في النهر الذي نص عليه الدستور، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مماشي تتيح للمواطن رؤية النهر، وقال "مش عايز كافيهات".

من جانبه، قرر رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام الدين فريد إحالة موضعي طلب المناقشة العامة بشأن انتشار نبات ورد النيل وأثره على كفاءة الري، والتغيرات المناخية إلى لجنة الزراعة، مرفق بهما رد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم.

كان سويلم أكد خلال الجلسة العامة اليوم مواجهة التعديات جزء أساسي من استراتيجية عمل الوزارة.

ولفت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى التعدي على أراضي طرح النهر، وقال "مافيش حاجة اسمها إيجار، في واحد متعدي على مرور السنين يتم تحصيل حق انتفاع بالمخالفة لحين الإزالة على حساب المتعدي" موضحًا أن المباني المبنية على أراضي طرح النهر لا تتقاضى الوزارة إيجارًا لها.

وأضاف سويلم "ماعنديش فصال في التعدي على نهر النيل، الإعلام يقول اللي هو عايزه السوشيال ميديا تقول اللي عايزاه"، موضحًا أن التعديات والبناء يتم من خلال ردم مناطق من النهر، مما يؤدي إلى وجود اختناقات على نهر النيل، وقال "دي ناس ردمت في نهر النيل الذي لا نملك غيره"، متابعا: "خنق نهر النيل في أماكن مختلفة يؤدي إلى تعثر توصيل المياه للمناطق المختلفة".

وشدد على العمل على العودة على السيطرة على نهر النيل، مؤكدًا حق المواطن الدستور في نهر النيل، وقال "ستقول تركت الناس منذ 60 عامًا، حاسبني على اليم، الدولة تصحح أخطاء حدثت منذ ستين عامًا".