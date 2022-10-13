عمدة كييف: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي خدعة

وصف فيتالي كليتشكو، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، والذي يشغل الآن منصب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا بأنها مجرد "خدعة كبيرة".

وأضاف كليتشكو في تصريحات لتلفزيون بلومبرج، اليوم الخميس: "إذا تحدث بوتين عن سلاح نووي، فهذا يدل على ضعفه لأن جيشه غير ناجح سواء في شرق أوكرانيا، أو جنوبها".

وكان بوتين هدد باستخدام "جميع أنظمة الأسلحة المتاحة لنا" في الوقت الذي واجه فيه الغزو الروسي لأوكرانيا انتكاسات متزايدة ضد جيش ينشر أسلحة حديثة قوية قدمها حلفاؤه الأمريكيون والأوروبيون.

وفي خطاب ألقاه بوتين يوم 30 سبتمبر الماضي، وأعلن فيه ضم أربعة مناطق أوكرانية لا تسيطر عليها قواته بشكل كامل، قال أيضا إن الولايات المتحدة أرست "سابقة" بإسقاطها قنبلتين ذريتين

على اليابان في عام 1945.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أسبوع من هذه التصريحات إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال لجوء بوتين إلى الأسلحة النووية التكتيكية، وإن المواجهة يمكن أن تتحول إلى معركة "هرمجدون، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تحاول إيجاد "مخرج" للزعيم الروسي.

وأوضح كليتشكو إنه بالنسبة للأوكرانيين، لا يسبب مثل هذا التهديد كثيرا من القلق لأنهم عانوا بالفعل من كارثة نووية في تشيرنوبيل عام 1986 ويعرفون ما يتعين عليهم فعله.