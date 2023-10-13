قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية، إن الجهات المعنية ورجالات المديرية على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع المواد الغذائية بنسب تخفيض تصل إلى 25%.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية وجميع الإدارات التابعة لها في محافظة الشرقية جاهزة وفي أتم الاستعداد لبدء تنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن التنفيذ سيبدأ في الهيبرات والمعارض الكبيرة.

وصرحت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لـ"الشروق"، بأن الخطوط العريضة لتنفيذ المبادرة لم تصدر عن وزارة التموين حتى كتابة هذه السطور، في إشارة إلى تكثيف الجهود ومراقبة الأسواق للاطمئنان على التنفيذ الفعلي للمبادرة بما يحقق المستهدف منها.

وتبدأ الحكومة، بالتعاون مع الجهات المعنية، السبت، تطبيق مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، مثل: السكر - زيت الطعام - الأرز - الفول - العدس - الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25%، فضلًا عن التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض لأجل تخفيض أسعارها نحو 15%.