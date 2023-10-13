حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، من امتداد أحداث غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، إذا لم يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حربه المدمرة ضد غزة.

وحذر الوزير الإيراني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، "من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة، إذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع" مشيرا إلى أن "ما قامت به حركة حماس كان ردا على سياسة نتنياهو وجرائم إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأضاف "المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، وأقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع".

من جهته، أكد ميقاتي "ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".

وجرى خلال اللقاء "التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة".

وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وصل مساء أمس الخميس إلى بيروت، في زيارة يقوم بها من ضمن جولة له في المنطقة بدأها أمس، في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين.

وأكد عبد اللهيان في تصريحات لدى وصوله أن إيران ستستمر وبقوة بدعمها السياسي والإعلامي والدولي للمقاومة الفلسطينية، مضيفاً " بعض المسؤولين الغربيين قد سألوا عن وجود إمكانية فتح جبهات جديدة ضد الكيان الصهيوني المزيف، بالتأكيد في ظلّ استمرار جرائم الحرب والحصار الإنساني ضد أهالي غزة وفلسطين، توجد أي احتمالية لاتخاذ أي قرار من قبل باقي التيارات في المنطقة".