وزيرة الخارجية الألمانية: نحن إسرائيليون جميعا في هذه الأيام

طمأنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل وشعبها، مؤكدة على تضامن ألمانيا معهما عقب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقالت بيربوك، اليوم الجمعة، في اجتماع مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في مستوطنة نتيفوت قرب الحدود مع قطاع غزة: "في هذه الأيام الفظيعة نقف إلى جانبكم، ونشعر بألمكم. نحن إسرائيليون جميعا في هذه الأيام".



وأضافت بيربوك: "أود أن أبعث لكم بأعمق التضامن من حكومة ألمانيا، ومن شعب ألمانيا أيضا".



وتحدثت بيربوك مع كوهين في مركز مواجهة الأزمات بالمدينة كما زارت أقارب مواطنين ألمان يعتقد أن مسلحي حماس خطفوهم وأخذوهم إلى غزة.



واستمع أقارب الرهائن لتصريحات بيربوك في مؤتمر صحفي إلى جانب كوهين حيث كانوا حاضرين.



وصحب كوهين بيربوك إلى منزل تعرض للقصف بصاروخ لحماس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.