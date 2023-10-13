إيهاب جلال يلجأ لليوم الكامل لتجهيز الإسماعيلي لمواجهة فاركو

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قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال تطبيق نظام اليوم الكامل لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة فاركو، في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز، المحدد موعدها السابعة مساء 22 أكتوبر الحالي بإستاد الإسماعيلية.

وكان جلال قد أشرف علي المران المسائي أمس الخميس، واستغرق 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

يذكر أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار، ومحمد بيومي وعبد الله محمد ومحمد بحيري وصالح جمعة والأخير ينفذ برنامج مكثف لانقاص وزنه.