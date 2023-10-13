 إيهاب جلال يلجأ لليوم الكامل لتجهيز الإسماعيلي لمواجهة فاركو - بوابة الشروق
الجمعة 13 أكتوبر 2023 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

إيهاب جلال يلجأ لليوم الكامل لتجهيز الإسماعيلي لمواجهة فاركو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 5:16 م

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال تطبيق نظام اليوم الكامل لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة فاركو، في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز، المحدد موعدها السابعة مساء 22 أكتوبر الحالي بإستاد الإسماعيلية.

وكان جلال قد أشرف علي المران المسائي أمس الخميس، واستغرق 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

يذكر أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار، ومحمد بيومي وعبد الله محمد ومحمد بحيري وصالح جمعة والأخير ينفذ برنامج مكثف لانقاص وزنه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك