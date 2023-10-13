الدولار يتراجع عالميا وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة

انخفض الدولار الأمريكي اليوم بعد أكبر زيادة يومية له منذ مارس الماضي التي بلغها أمس الخميس، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، نحو 0.1 بالمئة إلى 106.36. وأدى الدعم الذي تلقاه الدولار أمس الخميس إلى تراجع الين نحو مستوى 150 ينا للدولار المهم الذي لامسه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي قبل أن يرتفع بشكل حاد، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن السلطات اليابانية كانت تتدخل في سوق الصرف.

واستقرت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.69 للدولار. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0547 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2213 دولار. وزادت الكرونة السويدية مقابل الدولار واليورو بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، مما يزيد من المخاطر المتمثلة في أن البنك المركزي السويدي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6324 دولار أمريكي، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5920 دولار أمريكي.