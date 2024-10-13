مسئول بحزب الله ينفي ادعاءات جيش الاحتلال بأسر أحد عناصره

نفى مسئول بحزب الله اللبناني، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها أسر أحد عناصر الحزب، اليوم الأحد.

وأضاف المسئول في تصريحات لشبكة CNN، ردًا على البيان العسكري الإسرائيلي، بالقول: «هذا غير صحيح».

من جانبها، نقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر إعلامية تابعة لحزب الله، قولها إن «الأنباء عن أسر عنصر من حزب الله غير صحيحة»، مشيرة إلى أن «الفيديو قديم جدا».

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أسر عنصر من حزب الله داخل نفق جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود وهو يقول بالعربية: «أواعيك لبرا ع باب النفق، يلا اطلع قبل ما تروح حياتك».

وادعى العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني مع فتحة خروج مجاورة، خلال نشاط قوات الجيش في منطقة جنوب لبنان.

وقال إن «القوات فرضت طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار، تحصن فيه عنصر تابع لحزب الله، إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة».

وبحسب مزاعمه، استجوب المقاتلون عنصر حزب الله في الميدان بعد استسلامه واعتقاله، ثم نقلوه إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيلية.