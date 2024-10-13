نتنياهو: رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعرض حياتهم للخطر

دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجلاء جنود اليونيفيل من مواقعهم جنوب لبنان.

ووجه في مقطع فيديو بثته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء الأحد، حديثه إلى جوتيريش، قائلًا: «إن رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله، ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر».

وقال إن «بلاده أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على تأمين مستقبلها وهزيمة الأعداء»، مستشهدًا باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وكبار القادة بالحزب.

وادعى أن «جنود الجيش الإسرائيلي يدمرون أسلحة حزب الله ومقراته وأنفاقه»، قائلًا إنهم يقاتلون بقوة لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.

وأضاف: «نحن لا نقاتل الشعب اللبناني، بل نقاتل ذراع إيران الإرهابي - حزب الله - الذي غزا لبنان»، وفقًا لمزاعمه.

وأشار في سياق متصل إلى أن «بعض القادة الأوروبيين يمارسون الضغط في المكان الخطأ»، معقبًا: «بدلاً من انتقاد إسرائيل، عليهم أن يوجهوا انتقاداتهم إلى حزب الله».