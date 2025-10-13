أمين عام الناتو: ما تحقق في غزة يجب أن يمتد إلى أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن ما تم تحقيقه من خلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة يجب المضي به أيضا في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، عقب مشاركته في اجتماع الجمعية البرلمانية للحلف المنعقد في سلوفينيا.

وأعرب روته عن سعادته لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، قائلا: "إنه خبر رائع. جميعنا نريد أن نرى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونأمل أن يساعدنا ذلك أيضًا في تحقيق السلام في أوروبا بعد هذه الحرب المروعة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الزخم".

وأضاف: "ستظل روسيا قوة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والعالم، ولهذا علينا جميعًا أن نتحرك".

من جانبه، قال رئيس وزراء سلوفينيا: "هذا اليوم هو يوم جيد لشعب فلسطين ولغزة".

وقال: "آمل أن تبدأ عملية حل الدولتين، وأعتقد أيضًا أن الاتحاد الأوروبي سيساهم بشكل مهم في تمكين سكان غزة من العيش بحرية في بلادهم".

وتابع: "نحتاج إلى مزيد من الجهود لإيجاد حل ينهي الوفيات في أوكرانيا. من واجبنا المساعدة في حماية الشعب الأوكراني".

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وحسب خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسئولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشئون البلديات.