وزير الخارجية الألماني يزور بلغاريا ورومانيا لإجراء محادثات أمنية

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين جولة تستغرق يومين إلى بلغاريا ورومانيا، وستركز المناقشات على دعم أوكرانيا وتعزيز قدرات أوروبا في مجالي الأمن والدفاع.

وقالت وزارة الخارجية في برلين إن المحادثات ستشمل أيضا التعاون الاقتصادي، والجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، وأجندة توسيع الاتحاد الأوروبي.

وكان فاديفول قد خطط في الأصل لبدء رحلته في أثينا لإجراء محادثات مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، قبل التوجه إلى صوفيا للقاء وزير الخارجية البلغاري جورج جورجييف. ومع ذلك، تم إلغاء محطة أثينا بعد سفر جيرابيتريتيس إلى مصر لحضور مراسم التوقيع على خطة سلام غزة.

وسيسافر الوزير الألماني مباشرة إلى بلغاريا، ومن المقرر أن يلتقي بوزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو في بوخارست يوم غد الثلاثاء.





