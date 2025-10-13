نتنياهو لـ ترامب: شكرًا على إعادة مواطنينا إلى ديارهم

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "اليوم ينهي التقويم اليهودي سنتين من الحرب.

وزعم خلال كلمته أمام الكنيست بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تلك الحرب قُتل فيها 1200 شخص بينهم عشرات الأمريكيين.

وجدد ادعاءه قائلا: "نتذكر العائلات التي أحرقت حيّة وهي تعانق بعضها البعض، والمئات من مواطنينا الذين جُرّوا إلى سجون غزة، بينهم 12 أمريكياً"

وأضاف نتنياهو مخاطباً ترامب: "سيادة الرئيس، نشكركم على كل ما فعلتموه من أجل شعبنا وعودة أبنائه إلى ديارهم".

يشهد اليوم، الإثنين، تطورات دبلوماسية مكثّفة في الشرق الأوسط، مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع، وإتمام الإفراج الكامل عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، وعددهم عشرون شخصًا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إسرائيل، التقى ترامب بأهالي المحتجزين بعد الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر أن يتوجه إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها مصر بحضور عدد من قادة العالم.