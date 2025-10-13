رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي نظيره الأمريكي تزامنا مع تبادل الأسرى

التقى رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء إيال زامير، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين.

جاء ذلك بالتزامن مع إجراء صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلقت حركة حماس سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين لديها.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية والتعاون الوثيق بين الجيشين، واتفقا على الاجتماع مجددًا في أقرب وقت ممكن.

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.

فيما تتجه الأنظار إلى تسليم إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، علمًا بأنه جرت العادة أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء تسليم الأسرى الإسرائيليين.