ياسر إدريس: الرئيس السيسي يعيد صياغة تاريخ السلام العالمي

أعرب ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، عن فخره بالحدث العظيم والتاريخي الذي تشهده الجمهورية الجديدة، واصفًا الوثيقة الشاملة التي تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بأنها تمثل انتصارًا جديدًا وغاليًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجسيدًا حقيقيًا لنهج مصر الثابت في نصرة القضية الفلسطينية ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتابع ياسر إدريس قائلًا إن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للعالم أجمع من جديد ريادة مصر "أم الدنيا" وقدرتها على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف العربية والدولية في مواجهة آلة الحرب والدمار، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد تحركات دبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لضمان وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض التهجير القسري بكل أشكاله.

وأضاف إدريس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عزز هذه النجاحات التاريخية بالمباحثات الثنائية المهمة التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيسين خلال اللقاء عكست توافقًا ورؤية مشتركة بشأن ضرورة تحقيق سلام دائم يقوم على حل الدولتين ووقف كافة أشكال التصعيد في المنطقة.

وأكد ياسر إدريس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صانع نهضة مصر الحديثة، يؤكد مرارًا وتكرارًا أن مصر العظيمة كانت وستظل صوت العقل والضمير الإنساني في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قمة شرم الشيخ يُعد إنجازًا مصريًا خالصًا يكتب صفحة جديدة في تاريخ السلام العالمي، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثبت للعالم أن مصر لا تبحث عن دور بل تصنعه، وتؤكد مكانتها كـ ركيزة أساسية وتاريخية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.