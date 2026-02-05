بولندا وأوكرانيا تعتزمان إبرام اتفاقية إنتاج مشترك للأسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت بولندا وأوكرانيا اليوم الخميس، إعلان نوايا لإنتاج الأسلحة المشترك لجيشيهما.

ووقع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوثيقة في كييف.

وكتب توسك في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، كانت الاتفاقية "أكثر بكثير من مجرد مقدمة للتعاون العملي".

وأضاف توسك: "كان هذا هدفنا منذ عدة أشهر، وقد بذلنا جهداً كبيراً لتحويل فكرة الإنتاج المشترك للأسلحة والذخائر إلى حقيقة."

ونقلت وكالة الأنباء البولندية، (بي إيه بي)، عن توسك قوله، إنه بالإضافة إلى الإنتاج المشترك للذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، يعتزم الجانبان أيضا تطوير تقنيات دفاعية جديدة بشكل مشترك.

وسيكون الإنتاج المشترك في مواقع في كل من بولندا وأوكرانيا.

ووفقا لوكالة (بي إيه بي)، شدد توسك خلال حفل التوقيع على أن الخطة ليست فقط للأمن بل أيضًا فرصة عمل جيدة.